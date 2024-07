Incidente in via Ardeatina, all’incrocio con via di Grotta Perfetta. Per cause in corso di accertamento – oggi alle 9,20 – si è verificato lo scontro tra una Fiat 500 e uno scooter Yamaha X Max.

Un 30enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo VIII Tintoretto.