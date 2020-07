Incidente in via Ancona, Ladispoli paralizzata - Terzo Binario News

Collisione fra una vettura e un bus Cotral, ambulanza per il conducente dell’auto e Municipale al lavoro

Una vettura e un bus Cotral sono venuti a contatto poco fa in via Ancona.

Ad avere la peggio è stato il proprietario di un’auto da scuola guida, per il quale è sopraggiunta un’ambulanza anche se non è in condizioni gravi.

Visto che si tratta di un pullman la viabilità nel centro di Ladispoli è pressoché paralizzata con la Polizia Locale intenta a gestire sia il traffico che ad effettuare i rilievi del caso.