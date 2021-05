Incidente Galleria Giovanni XXIII: perde il controllo della moto, morto centauro - Terzo Binario News

La vittima è un 52enne: non è escluso che possa essere stato colto da un malore

di Claudio Bellumori

Incidente nella Galleria Giovanni XXIII, direzione stadio Olimpico. Un uomo a bordo di una moto Guzzi, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo all’altezza dell’uscita di via Mario Fani, finendo a terra. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, non c’è stato nulla da fare: il 52enne è morto. L’episodio è accaduto alle 8,45 di venerdì 28 maggio.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario. Dai primi riscontri medici si ipotizza che il centauro possa essere stato colpito da un malore. Sono in corso i rilievi da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’accaduto.

In ausilio sono sopraggiunte altre pattuglie per agevolare la viabilità della zona. Necessaria la chiusura provvisoria della galleria, in direzione Stadio, per consentire le operazioni caso.