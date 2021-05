Incidente a Torpignattara: auto contro il muro, tre feriti tra cui un neonato - Terzo Binario News

Tor Pignattara, intervento Polizia Locale per incidente stradale con auto finita contro il muro. Poco prima delle ore 19 è avvenuto incidente stradale in via Galeazzo Alessi all’intersezione con via Serbelloni , con coinvolgimento di due veicoli.

A seguito dello scontro tra una Ford Fiesta ed una Peugeot 206, quest’ultima ha finito la corsa contro il muro di un edificio in prossimità del civico 234 di via Alessi, dopo aver travolto la pedana di un ristorante . A bordo della Peugeot tre persone, il conducente più due passeggeri, una donna ed un neonato. LA donna e il bambino, rimasti feriti, sono stati trasportati rispettivamente presso gli ospedali S. Giovanni e Pol Umberto I.

Per la dinamica dell’incidente, ad entrambi assegnato un codice rosso per dinamica. Sul posto intervenuti agenti polizia locale del V Gruppo Prenestino che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire esatta dinamica dell’accaduto. Ulteriori due pattuglie dei caschi bianchi sono sopraggiunte per chiusura della zona interessata al fine di consentire i rilievi. I VVf intervenuti in ausilio hanno disposto il transennamento dell’ l’area danneggiata per circa 3 mq.