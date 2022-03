Incidente fra tre auto, due si incendiano: pompieri al lavoro sull'Ardeatina - Terzo Binario News

La Sala Operativa dei Vigili dei Fuoco ha inviato due squadre VVF (12/A e 11/A) in via Viggiano incrocio via Ardeatina, a Roma per incidente stradale.

Coinvolte tre autovetture, due di queste sono andate a fuoco in seguito allo scontro.

Due le persone trasportate in ospedale (entrambe al San Giovanni) in codice rosso.

Chiuso temporaneamente il tratto di strada interessato al traffico veicolare. Sul posto 118 e personale di Roma Capitale.