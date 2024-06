Incidente all'Ecocentro di Civitavecchia, investito un uomo • Terzo Binario News

Incidente nell’ecocentro di Civitavecchia, dove un operaio è stato investito da un autocarro, finendo all’ospedale. Dalle prime ricostruzioni sembra che un mezzo in manovra abbia perso il controllo, ferendolo.

I fatti si sono consumati ieri a metà mattina, presso l’area di Csp situata in zona industriale. Due autocarri sono all’isola ecologica civitavecchiese, intenti a scaricare il materiale di risulta che poi viene smaltito.

Un mezzo si trova di seguito all’altro, nell’area del “circuito” (infatti, dopo il benestare allo scarico dei materiali da parte del personale della partecipata, si viene indirizzati al cassone apposito passando con vetture e furgoni in un circuito che poi ridirige verso l‘uscita) dove si trovano i container di raccolta.

Come accennato, i mezzi si trovano uno dietro l’altro e i rispettivi conducenti erano intenti nelle operazioni di scarico quando, durante una manovra, uno è risalito sul suo autocarro mentre l’altro è rimasto a terra. E qui si è consumato l’incidente: l’autocarro investe l’operaio. Accorrono gli uomini del personale di Csp e viene chiamata l’ambulanza. Sul posto si porta anche una pattuglia della Polizia Locale civitavecchiese per la ricostruzione degli eventi. C’è apprensione perché il ferito, stando ai racconti dei presenti, presenterebbe fratture a entrambi gli altri inferiori. Circostanza che al momento non è stata confermata. Di sicuro c’è la corsa dei soccorritori verso l’ospedale San Paolo per le cure del caso ma la diagnosi non è stata resa nota. Alla Municipale il compito di capire cosa sia successo, anche se la dinamica sembra abbastanza chiara.

Per consentire ai vigili urbani di lavorare, l’ecocentro civitavecchiese è rimasto chiuso un paio d’ore, con conseguenze facilmente immaginabili per tutti coloro che dovevano usufruire dei servizi dell’isola ecologica. Pertanto sono stati costretti a ritornare entro l’orario di chiusura oppure a rimandare il conferimento ai prossimi giorni.