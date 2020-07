Incidente a Torrevecchia: due feriti in ospedale - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via della Valle dei Fontanili all’altezza di via di Torrevecchia. Per cause in corso di accertamento si è verificato un sinistro che ha coinvolto una Fiat Punto, una Jeep Renegade, una Fiat Cinquecento e uno scooter Sh Honda. L’episodio è avvenuto alle 9,35 di martedì 28 luglio.

Due i feriti, entrambi in codice rosso: uno trasportato all’ospedale San Filippo Neri e l’altro al Policlinico Gemelli. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto accaduto.