Incidente a Torre Maura: auto contro semaforo, morto 26enne • Terzo Binario News

Due passeggere ferite: non sarebbero in pericolo di vita; rilievi affidati alla Polizia locale

Incidente su viale di Torre Maura. Un 26enne è morto, due le ragazze ferite. Il tutto è avvenuto alle 4,30 di oggi, 6 maggio. Secondo una prima ricostruzione, una Citroen C1 – condotta dal giovane – è finita contro un semaforo. I soccorsi sono stati inutili: il ragazzo è deceduto sul posto.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. A bordo del veicolo si trovavano due passeggere trasportate, rispettivamente, al Policlinico Casilino e al Policlinico di Tor Vergata: non risulterebbero in pericolo di vita.

Accertamenti in corso da parte dei caschi bianchi, che dovranno accertare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

c.b.