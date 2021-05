Morto Federico Gentili in un incidente, Tolfa Calcio in lutto - Terzo Binario News

L’ex giocatore del Tolfa Federico Gentili è morto in un incidente stradale occorsogli a Viterbo. Aveva 29 anni, era di Oriolo e aveva militato in biancorosso nel 2015. Il dolore della società collinare e degli ex compagni, con i quali era rimasto in contatto sebbene dopo avesse vestito le maglie di Fidene, Canale Monterano, Cerveteri e Fortitudo Nepi.

Qui la nota dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, intervenuti sull’incidente.

Alle ore 13:30 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti con l’autogrù (AG 17) in ausilio ai VVF di Viterbo, causa incidente Stradale.

L’evento è avvenuto presso il comune di Viterbo in prossimità delle Terme dei Papi. Un’autovettura Alfa Romeo Mito, condotta da un 29enne di nazionalità italiana residente a Oriolo Romano, si è scontrata con un trattore agricolo, trainante (al momento) un rimorchio carico di letame.

A seguito dell’urto, il rimorchio si è ribaltato sull’autovettura causando il decesso del giovane. Si è reso necessario l’intervento dell’autogru VVF per rimuovere il rimorchio (rovesciato) al fine di estrarre il corpo dell’uomo dall’interno dell’auto.

Sul posto personale sanitario 118; PS; CC; Polizia Locale di Viterbo. Nessun altro ferito né mezzi coinvolti.

L’autogru (AG 17) VVF di Civitavecchia in questo periodo sta coprendo anche la zona di Viterbo poiché l’AG in servizio presso il comando VVF di Viterbo è momentaneamente fuori servizio.