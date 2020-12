Incidente a Tor Vergata: ciclista incastrato sotto parte anteriore del bus, ferito 50enne - Terzo Binario News

Incidente a Tor Vergata. Per cause in corso di accertamento, un ciclista è rimasto incastrato sotto la parte anteriore del bus Roma Tpl (linea 059). L’episodio è avvenuto alle 11 di martedì 29 dicembre su viale della Sorbona, all’incrocio con via di Tor Vergata.

L’uomo, 50 anni, è stato estratto dai Vigili del fuoco (squadra 10 A) e affidato alle cure del personale medico: è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata.