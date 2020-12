Parla il "salvatore" di Santo Stefano: "Lo avrebbero fatto tutti" - Terzo Binario News

Luigi Devoti ha evitato che un 55enne si suicidasse lanciandosi in mare

“Chiunque al posto mio avrebbe agito allo stesso modo”. Si schermisce Luigi Devoti, colui che ha evitato il suicidio di un uomo di 55 anni che si era gettato in mare.

Palermitano di 38anni, Luigi è un animatore, che lavora e alloggia presso l’istituto Stella Maris. Sono state le suore ad avvertirlo sabato mattina, che qualcuno, nei pressi della riva, urlava per quanto stava succedendo.

Si è precipitato giù, anche saltando un muro, per raggiungere l’uomo: “Non ho pensato a nient’altro – racconta Luigi – neanche al freddo dell’acqua di mare di fine dicembre. Non è stato facile raggiungerlo perché c’era una risacca forte poi alla fine ci sono riuscito e piano piano sono riuscito a riportarlo a riva. Dopodiché sono arrivati i poliziotti e l’ambulanza”.

A quel punto però si gelava: “Dopo aver preso in carico l’uomo, l’ambulanza è andata via e lui è rimasto – fradicio – lì. Una corsa a cambiarsi, “con l’acqua tiepida che sembrava bollente per quando fossi infreddolito. Poi si è passati alla parte burocratica, con la dichiarazione alle forze dell’ordine”.

Il mestiere di animatore ha fatto in modo che, nei villaggi o in spiaggia capitasse di salvare le persone: “Sì in passato è capitato altre volte di praticare le manovre di salvataggio, in fondo è abbastanza normale. Come trovo normale che si debba salvare qualcuno in circostanze come quella in cui mi sono trovato io. In mondo normale, il mio gesto lo avrebbe compiuto chiunque e mi stupisco di chi possa pensarla diversamente” la conclusione di Luigi Devoti.