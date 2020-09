Incidente a Selva Nera: morta 57enne investita da auto, conducente positivo all'esame tossicologico - Terzo Binario News

È risultato positivo all’esame tossicologico il conducente del veicolo che lunedì 28 settembre ha investito una 57enne in via di Selva Nera, all’angolo con via di Riserva Grande, altezza largo Ines Bedeschi. La donna è deceduta sul colpo: al volante della Mercedes A 180 si trovava un 26enne. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Il giovane, accompagnato all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti di rito, come detto è risultato positivo all’esame tossicologico.

I rilievi del sinistro sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario: ai caschi bianchi il compito di accertare l’esatta dinamica del sinistro.

