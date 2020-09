Incidente a Selva Nera: investita da auto, morta 57enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via di Selva Nera, all’angolo con via di Riserva Grande, altezza largo Ines Bedeschi. Una 57enne è morta: per cause in corso di accertamento, è stata investita da una Mercedes A 180, condotta da un 26enne. La donna è deceduta sul colpo, il giovane è stato accompagnato all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti di rito. Il tutto è accaduto alle 20,25 di lunedì 28 settembre.

La salma è stata traslata al Policlinico Agostino Gemelli. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale Gruppo XIV Monte Mario.