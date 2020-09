Fontanelle guaste e strade rotte, il Comitato: "Lavori fermi nella Valle dell'Inferno" - Terzo Binario News

Una fontanella guasta, un’altra mai ultimata, strade colabrodo, “la Casa del Popolo nel degrado”. E tanta rabbia. Nella Valle dell’Inferno, Municipio XIV, il Comitato di zona è sul piede di guerra. Diverse le segnalazioni che hanno riguardato via di Valle Aurelia, via delle Ceramiche, via delle Campigiane.

“I lavori sono iniziati oltre un anno fa ma sono fermi – hanno riferito – per le fontanelle abbiamo fatto la segnalazione da cinque mesi ma nessuno si è visto. Inoltre c’è anarchia nella circolazione stradale, visto che la segnaletica andrebbe implementata. Tutto è fermo”.

“La Casa del Popolo è nel degrado, siamo a carissimo amico. Siamo tornati all’antico: questa situazione non ci sta bene. Il Borghetto è tornato a essere abbandonato”.