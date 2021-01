Incidente a Palidoro, nelle vicinanze dell’ospedale Bambino Gesù, lungo una strada stretta. Nel sinistro – le cui cause sono in corso di accertamento – sono rimasti coinvolti un bus Cotral e una vettura, che procedevano in direzioni opposte. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di venerdì 15 gennaio.

Una passeggera dell’autobus, secondo quanto appreso, è rimasta lievemente ferita. Sul posto la Polizia locale di Fiumicino.