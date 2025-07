Incidente a Cerveteri sulla Furbara-Sasso, un ferito estratto dai pompieri • Terzo Binario News

Alle 19 i Vigili del Fuoco di Cerveteri hanno risposto ad una chiamata per incidente stradale., precisamente sulla provinciale Furbara Sasso, incrocio con via dell’Ovile.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture hanno impattato tra loro.

I Vvf, con l’equipaggio della 26A sono giunti sul posto e, studiata velocemente la situazione, hanno cominciato le manovre per liberare dalle lamiere uno dei tre occupanti delle vetture, consegnandolo ai sanitari del 118 giunti sul posto.

Presente anche la Polizia Locale di Cerveteri per i rilievi del caso.

Tutti gli occupanti sono stati assicurati alle cure dei sanitari.