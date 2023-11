Incidente a Centocelle: due feriti, uno in codice rosso • Terzo Binario News

Incidente a Centocelle. L’episodio è avvenuto giovedì 23 novembre alle 14,15 all’intersezione tra viale della Primavera e via Romolo Trinchieri. Secondo quanto appreso, si è verificato lo scontro tra un mezzo Yamaha e una Smart forTwo.

Due uomini sono rimasti feriti: uno è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, l’altro in codice giallo all’ospedale Vannini. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del V Gruppo Casilino. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.