Torna il Jova Beach Party, Cerveteri spera nel tris • Terzo Binario News

C’è una tribù che è pronta a scatenarsi in riva al mare, al calar del sole: quella di Lorenzo Cherubini Jovanotti. Chissà che la spiaggia non possa essere nuovamente quella di Campo di Mare, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi?

Sono in tanti in città a domandarselo, soprattutto dopo che Repubblica ha riportato le parole di Maurizio Salvadori, presidente e Ad di Trident, che ha di fatto annunciato il ritorno del Jova Beach Party, il grande concerto in spiaggia di Lorenzo Jovanotti che sia nel 2019 che nel 2022 ha scelto proprio Cerveteri come unica tappa nel Lazio.

“Con Lorenzo diciamo che ci sarà una terza edizione del Jova Beach Party, ma la stiamo proiettando avanti nel tempo. Ci sarà ma stiamo ritemprando per essere pronti a ripartire”.

Dunque, la domanda che tanti si pongono in città è una: Jovanotti torna a Cerveteri nel 2024?

Ovviamente ancora non è dato sapersi, dato che per il momento non c’è alcuna nota ufficiale sulla pagina dell’artista, ma è chiaro che qualora il tour fosse ufficializzato, Cerveteri è senza dubbio una delle candidate più appetibili per l’artista di “Serenata Rap”.

Dopo tutto, la spiaggia degli Etruschi è un posto che Jovanotti conosce molto bene e che ha sempre dimostrato di apprezzare molto. Non è nemmeno un caso, che proprio nelle tappe di Cerveteri ci siano stati il maggior numero di ospiti: basti solo citare che nel 2017 a duettare con Cherubini fu Morandi e che nel 2022, davvero a sorpresa, a salire sul palco fu il grande Renato Zero.

Non è dunque da escludersi, per buona pace di tutti gli altri Comuni del Lazio che affacciano sulla costa, che il Jova possa tornare a Campo di Mare.

Senza dubbio, a breve ne sapremo qualcosa di più. Al momento nulla trapela, ma una cosa è chiara: Cerveteri saprebbe già come accogliere in grande stile il più grande concerto dell’estate.

(Foto copertina di Alessandro Tornatore)