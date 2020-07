Incidente a Castelnuovo di Porto: due persone in ospedale - Terzo Binario News

Incidente sulla via Tiberina, al chilometro 10,700, a Castelnuovo di Porto. Per cause in corso di accertamento – alle 5,40 di giovedì 30 luglio, si è verificato il sinistro che ha coinvolto una vettura e un mezzo pesante.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, con l’aiuto delle attrezzature di soccorso, ha estratto dalle lamiere 2 persone che sono state trasportate in ospedale e altre 2 ferite lievemente .