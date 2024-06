Ordigno bellico rinvenuto in una cantina a Bracciano • Terzo Binario News

Sul posto carabinieri, artificieri e la Polizia locale; i residenti di una palazzina, temporaneamente, trovano per la notte una sistemazione alloggiativa

Non sono ancora le 20 di martedì 4 giugno quando in una cantina di Bracciano, in piazza I Maggio, durante le pulizie del locale – situato sotto un negozio di alimentari e un forno – viene alla luce un ordigno bellico, risalente alla Seconda guerra mondiale.

Immediatamente scatta la messa in sicurezza. Presente la Polizia locale – coordinata dal comandante Claudio Pierangelini – e i carabinieri di Bracciano. I militari dell’Arma, presidiano la cantina fino ad arrivare a oggi, quando inizia la fase successiva dell’operazione, con il recupero dell’ordigno da parte degli artificieri. Ordigno che, presumibilmente, verrà fatto brillare in una delle cave presenti nel territorio.

Nel corso dell’intervento, 10-12 persone – spontaneamente – hanno lasciato i propri appartamenti situati in una palazzina. Quasi tutti avevano una soluzione alloggiativa temporanea dove trascorrere la notte, mentre una signora ha trovato sistemazione in un albergo. In mattinata, secondo quanto appreso, tutti sono poi tornati nelle rispettive abitazioni. Da quanto emerso, non è stata necessaria la chiusura della strada.

Foto di archivio