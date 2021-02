Incendio in via Fuggetta: fiamme nel palazzo - Terzo Binario News

Incendio in via Gaetano Fuggetta. È quanto accaduto lunedì 22 febbraio intorno alle 19,30. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine il rogo – divampato per cause imprecisate – si è sviluppato nell’androne di un palazzo.

Sei le persone lievemente intossicate, accompagnate in ospedale per accertamenti. Dieci gli appartamenti rimasti momentaneamente senza elettricità, poiché le fiamme hanno danneggiato l’impianto elettrico.

Sul posto gli agenti del distretto San Paolo e i Vigili del fuoco.

c.b.