Principio incendio su viale Palmiro Togliatti: bus perde gasolio - Terzo Binario News

Principio di incendio su viale Palmiro Togliatti, tra via Collatina e via Prenestina. Un bus – per cause in corso di accertamento – ha perso gasolio e ha preso fuoco lato motore. L’episodio è avvenuto poco prima delle 14 di lunedì 24 agosto.

Secondo quanto appreso, il mezzo era fuori servizio, stava rientrando in rimessa e non aveva passeggeri a bordo. L’autista è subito intervenuto per le operazioni spegnimento, poi completate dai Vigili del fuoco. Sul posto la Polizia e gli agenti della Polizia locale del Gruppo Casilino. Non ci sono stati feriti.