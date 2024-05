Incendio nell'appartamento: raccolta fondi per aiutare mamma e figlio • Terzo Binario News

Il rogo il 12 aprile in zona San Paolo

Un incendio avvenuto il 12 aprile su viale Leonardo da Vinci, zona San Paolo, a Roma. Il rogo nell’appartamento, la casa danneggiata. E ora una raccolta firme, lanciata su GoFundMe da una condomina. Che spiega come il palazzo stia cercando di aiutare “Donatella e il figlio Mattia” a risistemare l’abitazione andata in fiamme a causa di un corto circuito”.

“Si sono trovati e si trovano tuttora ad affrontare una grande sfida per poter ritornare presto a casa. Donatella e Mattia – racconta – hanno perso tutto nel giro di poche ore e non hanno mezzi a disposizione per poter risistemare casa”.

“Si tratta di un nucleo familiare monogenitoriale – spiega – poiché Donatella cresce da sola Mattia che, anche se ormai ventenne, ha bisogno ancora del sostegno di sua madre a causa delle sue difficoltà. Qualche mese fa – aggiunge – Donatella ha perso la madre, con cui vivevano nell’appartamento andato in fiamme”.

“Chiedo aiuto – conclude – per far sì che possano tornare presto a casa per poter affrontare meglio il trauma dovuto alla tragedia che hanno vissuto”.

Qui il link https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-donatella-e-mattia-a-tornare-presto-a-casa