Incendio in via di Grotte d'Arcaccio: morta donna, figlio con una fiocina nell'occhio - Terzo Binario News

La donna aveva una ferita al volto, indagano i carabinieri

di Claudio Bellumori

Incendio in una abitazione di via di Grotte d’Arcaccio: una donna – del 1955 – è morta (aveva una ferita al volto), il figlio (classe 1984) è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio (trovato con una fiocina conficcata nell’occhio). L’episodio è accaduto alle 9,15 circa di lunedì 12 aprile. Sul posto i Vigili del fuoco con la squadra 11A del distaccamento dell’Eur e una autobotte.

Le fiamme – secondo quanto raccontato dai pompieri – sono divampate nella camera da letto e il denso fumo sprigionato ha interessato anche una porzione di cucina.

Presenti i carabinieri della compagnia Roma Eur. Come i vigili del fuoco termineranno le operazioni di messa in sicurezza, i militari dell’Arma effettueranno i rilievi e una prima ispezione per avere un quadro sulla dinamica dei fatti.

Gli elementi oggettivi al momento riscontrati da chi indaga sono, appunto, la ferita sul volto della vittima e la fiocina conficcata nell’occhio del figlio. Tra le ipotesi al vaglio non si escluderebbe nemmeno quella dell’omicidio-suicidio.