Incendio in un appartamento ai Parioli, i pompieri salvano due persone - Terzo Binario News

Alle ore 3,34 la S.O. ha inviato presso largo Messico n.7 a Roma, due Aps, un’autoscala, una botte a seguito di un incendio appartamento al piano quarto di una palazzina di sette. Due le persone tratte in salvo dai soccorritori.

In corso gli accertamenti per risalire alle cause che hanno provocato l’incendio.

L’appartamento andato a fuoco è stato completamente distrutto dalle fiamme quindi reso inagibile come pure l’abitazione sottostante (terzo piano).

Presenti sul posto anche il carro teli ,il carro degli autoprotettori ,il capo turno provinciale e funzionario di servizio.