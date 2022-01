Incendio in appartamento, ustionata una persona a Ciampino - Terzo Binario News

La Sala operativa del Comando di Roma in data odierna alle 8.56 ha inviato a Ciampino in via di morena 226 diverse squadre la 15/A 12/A AS/6 AB/12 C/TELI TA/6 per l’incendio di un appartamento al secondo piano di una palazzina di quattro, con delle persone bloccate all’Interno.

Il pronto intervento dei soccorritori ha permesso di trarre in salvo diversi residenti che presentavano sintomi di intossicazione dovuto al denso fumo ed anche una persona leggermente ustionata, che comunque sono state trasportate al pronto soccorso.

Gli appartamenti sono stati fatti sgomberare e si sta procedendo con il funzionario di servizio ad una attenta verifica degli stessi. Sul posto 118 e forze dell’ordine .