Incendio bus in via Tuscolana - Terzo Binario News

Incendio bus linea 506, intervento polizia locale. Nessun ferito : alle ore 7,30 circa pattuglie polizia locale VII Gruppo Tuscolano intervenute in via Tuscolana prossimità civico 1207 per bus in fiamme, linea 506.

Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e fornito ausilio ai passeggeri fatti prontamente scendere dall’autista al primo segnale di fumo. Non si registrano feriti. Allertati i VVF che hanno provveduto a spegnere le fiamme. In corso verifiche anche su eventuali danni allo stabile sito nelle vicinanze della strada dove avvenuto l’incendio.

A causa della presenza di gasolio sulla strada, la Polizia Locale ha dovuto procedere alla momentanea chiusura della carreggiata di via Tuscolana , altezza pone sette miglia, direzione centro.