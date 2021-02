Lite al mercato: ambulante preso a martellate - Terzo Binario News

Lite al mercato questa mattina – venerdì 26 febbraio – in via Gino Bonichi, ad Acilia. Il diverbio ha coinvolto due banchisti: a un certo punto, per cause in accertamenti, uno dei contendenti ha colpito l’altro con un martello.

Lite al mercato: ferito ambulante

Sul posto gli agenti del distretto Lido e del Reparto Prevenzione Crimine. Gli agenti hanno accompagnato nei loro uffici l’aggressore, la sua posizione è al momento al vaglio. Il ferito, soccorso, è ricoverato all’ospedale Grassi di Ostia.