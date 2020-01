Incendio al Portuense: rifiuti in fiamme - Terzo Binario News

Ancora rifiuti in fiamme nella Capitale. L’ennesimo rogo è andato in scena al Portuense poco dopo le 17 di martedì 7 gennaio, in via Anselmo Ciappi. Nel quartiere, per l’Epifania, tre cassonetti sono bruciati: due in via Piero Colonna e uno in via Pietro Maroncelli.

La segnalazione – con allegata foto – è arrivata da Valerio Garipoli, già capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI e Ugo Cassone, Dirigente di Fratelli d’Italia.

L’episodio in città non è un caso isolato. Il 6 gennaio, per esempio, monnezza è andata a fuoco a Torrevecchia, via Francesco Giovanni Commendone. Stessa cosa è avvenuta il 4 alla Balduina, all’altezza di largo Giorgio Maccagno.