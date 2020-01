di Claudio Bellumori

Incendio al Portuense. Tre cassonetti sono stati avvolti dalle fiamme: due in via Piero Colonna e uno in via Pietro Maroncelli. Non ci sono stati danni a veicoli. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri.