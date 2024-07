Incendio a Tor Bella Monaca: fiamme in appartamento, palazzo evacuato • Terzo Binario News

Incendio a Tor Bella Monaca. Alle 5,30 circa, per cause ancora in corso di accertamento, si sviluppava un rogo all’interno di un appartamento sito al quinto dei 13 piani di un palazzo di via A Brandizzi 5.

Fiamme domate dai Vigili del fuoco, i quali disponevano, scopo precauzionale, lo sgombero di tutte le abitazioni, assicurato grazie al col concorso di diverse pattuglie di Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca e di altre della Compagnia di Frascati. Al momento non risultano feriti.

A seguito dell’incendio di via Brandizzi, i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca hanno accertato che nell’appartamento da cui è divampato incendio vi erano un ragazzo e una ragazza, ventenni romani che occupavano abusivamente l’immobile e pertanto verranno denunciati per invasione di edifici.

Sarà dichiarato inagibile il solo appartamento interessato dalle fiamme, per i restanti appartamenti del palazzo, i residenti sono tutti rientrati.

Le cause sarebbero da ricondurre a un corto circuito.