Incendio a Talenti. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate in un appartamento posto al terzo piano di una palazzina. Il tutto è accaduto alle 12,30 di martedì 30 marzo.

La strada è stata chiusa per agevolare i soccorsi e l’intervento dei Vigili del fuoco. Al momento non risultano esserci feriti.