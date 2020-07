Incendio a Spinaceto: sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale - Terzo Binario News

Sterpaglie a fuoco anche in via Appia Nuova

di Claudio Bellumori

Incendio a Spinaceto nella giornata di giovedì 23 luglio. In particolare, dalle 14, almeno dieci unità del IX Gruppo Eur sono impegnate nella zona di Largo Gerardo Sergi per un vasto rogo che, a causa delle fiamme che lambiscono la strada, ha reso necessaria la chiusura di via di Mezzocammino.

Sono in corso da ore le operazioni di spegnimento per scongiurare l’estensione delle lingue di fuoco in direzione delle abitazioni, che si trovano non distanti dall’incendio. Altre pattuglie del Gruppo Eur sono impegnate nel monitoraggio del versante opposto, in via Nicola Stame.

Incendio in via Appia Nuova

Altro personale della Polizia Locale, VII Gruppo Tuscolano, é impegnato dalle 13,30 in un altro incendio di sterpaglie in via Appia Nuova dove le pattuglie hanno dovuto procedere alla chiusura momentanea della corsia laterale direzione via di Ciampino, per consentire le operazioni di spegnimento. La strada è stata riaperta.

Frame video Facebook Piera Mottironi