Una dipendente risultata positiva al Covid19. Per questo motivo la Asl Roma 3, come riferito da Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità, ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di ristorazione per la nota attività ‘Michelino Fish’.

E’ stato avviato il contact tracing e richiesti gli elenchi dei clienti che verranno indirizzati al drive-in di Casal Bernocchi.