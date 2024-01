Incendio a Spinaceto: due appartamenti in fiamme e quattro persone soccorse • Terzo Binario News

Alle ore 9,15 circa la Sala Operativa ha inviato in via Salvatore Lorizzo n.107, a Roma ,diverse squadre VVF (N.3 Aps, n.2 autoscale,n.2 autobotti, carro teli, carro autoprotettori, squadra Saf) oltre al funzionario di guardia ed il capo turno provinciale ,per incendio appartamento.

Le fiamme, partite da un’abitazione posta al piano terzo (di una palazzina di otto), si sono propagate coinvolgendo anche l’appartamento di fianco e quello soprastante.

Quattro le persone estratte a seguito dell’incendio e affidate alle cure del personale del 118.

Sul posto le forze dell’ordine.