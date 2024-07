Incendio a Roma, alta colonna di fumo nero vicino la città giudiziaria • Terzo Binario News

Ancora incendi a Roma. Un’alta colonna di fumo nero vicino la città giudiziaria. Il rogo – oggi – è divampato in via Romeo Romei e in via Giuseppe Faravelli, alle spalle della Corte d’Appello. Sul posto i Vigili del fuoco con due squadre, un’autobotte e due moduli antincendio. In fiamme sterpaglie e vegetazione. Presente anche il Dos/1 per coordinare le operazioni di spegnimento.

Sul fronte della viabilità, come indicato dalla Polizia locale, è chiuso al traffico il lungotevere Oberdan verso Ponte della Vittoria, per consentire all’elicottero dei caschi rossi di prendere dal fiume Tevere l’acqua che servirà per spegnere le lingue di fuoco. Presenti le pattuglie dei caschi bianchi del Gruppo I Trevi.

Polizia locale in forze anche con i Gruppi Gpit, XV Cassia e XIV Monte Mario per tutte le chiusure del caso. Ovvero via Romeo Romei, via Giuseppe Faravelli da via Teulada, via dei Cavalieri di Vittorio Veneto direzione Piazzale Clodio.

Foto Facebook in apertura Selmah M.D.