Incendio a Ottavia: sterpaglie a fuoco - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio tra Ottavia e la Castelluccia. Le fiamme, domenica 26 luglio, hanno interessato sterpaglie in via San Giuseppe da Copertino: il tutto è accaduto poco dopo le 18. Sul posto i Vigili del fuoco – con la squadra 31 A di Campagnano – la ProCiv e la Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario. Non ci sono stati feriti o intossicati, né animali coinvolti. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica sono durante un paio d’ore.

Paolo Porra (Azienda Agricola Roma Aeterna) ha commentato: “Ero come sempre al lavoro in campagna nei pressi di via Ipogeo degli Ottavi. Mi hanno avvisato che a circa un chilometro, c’era del fumo. Ci siamo precipitati a controllare e abbiamo trovato un incendio nel nostro terreno in via San Giuseppe da Copertino”.

“La protezione civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale sono intervenuti molto prontamente. Sono riusciti a spegnere il tutto: grazie, di cuore. La luna della sera sopra le querce, tutte sopravvissute, ci ha sorriso”.