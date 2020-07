Incendio boschivo a Nettuno. I Vigili del fuoco di Anzio con l’ausilio dei volontari di Nemi, il capoturno provinciale, il personale Dos (direzione operazioni spegnimento) e l’elicottero Drago sono intervenuti domenica 19 luglio in via Concerviano e via della Chiusa.

Nessuna persona, secondo quanto appreso, è rimasta coinvolta.