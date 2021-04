Incendio a Guidonia. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, hanno distrutto un magazzino in disuso. L’episodio è accaduto intorno alla mezzanotte, in via Lago dei Tartari, all’altezza del civico 58.

Sul posto i Vigili del fuoco con le squadre di Tivoli, la Rustica, due botti e carro autoprotettori. I pompieri hanno domato il rogo divampato nella struttura di 300 metri quadrati. Nessuna persona è rimasta coinvolta.