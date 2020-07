Incendio a Fonte Nuova: furgone in fiamme, distrutti anche due motocicli - Terzo Binario News

Sulla vicenda indagano i carabinieri

di Claudio Bellumori

Incendio a Fonte Nuova. Per cause in corso di accertamento un furgone è stato avvolto dalle fiamme in piazza Varisco: l’episodio è avvenuto intorno alle 3 di lunedì 13 luglio.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Mentana. All’interno del veicolo erano presenti due motocicli nuovi, pronti in consegna e che nel rogo sono andati distrutti.

I militari indagano sulla vicenda.