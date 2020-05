Incendio a Cava dei Selci, in via Calatafimi. Le fiamme – per cause in corso di accertamento – sono divampate all’interno di un capannone di generi alimentari. L’episodio è avvenuto lunedì 4 maggio.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate a estinguere il rogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta.