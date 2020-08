Incendio a Casal Bertone. Per cause in corso di accertamento due vetture sono state avvolte dalle fiamme. L’episodio è avvenuto alle 13,50 di venerdì 7 agosto in via Ettore Fieramosca.

Sul posto la Volante della Polizia e i Vigili del fuoco, con due squadre (3A) (1A) e una autobotte (AB 10).

Il rogo, in poco tempo, ha raggiunto anche le sterpaglie laterali causando fumo e poca visibilità.