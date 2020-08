Incendio a Bracciano, Braccianese chiusa e Vigili del Fuoco al lavoro - Terzo Binario News

I pompieri hanno domato le fiamme, Prociv in supporto

I Vigili del Fuoco di Bracciano e di Campagnano sono intervenuti in via Braccianese Claudia, presso l’incrocio con via della stazione di Cesano per un incendio. Necessario anche interrompere il traffico sulla consolare per garantire la sicurezza durante le operazioni di spegnimento.

In fumo circa due ettari di sterpaglie e una parte di macchia mediterranea in zona impervia ma anche a ridosso di alcune abitazioni.

In supporto ai Vvf anche alcuni moduli fuoristrada della Protezione Civile. I Vvf hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi al resto della boscaglia.