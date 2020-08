Lascia i cuccioli in auto sotto il sole: la Polizia li trova morti - Terzo Binario News

Al porto gli agenti della Frontiera di Civitavecchia hanno denunciato il proprietario tunisino per maltrattamento di animali

La disattenzione del loro proprietario è costata la vita a due cuccioli di cane corso: questi si è allontanato dalla sua Doblò lasciandoli all’interno del mezzo. Il personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Civitavecchia , diretto dalla dott.ssa Lorenza Ripamonti, è stato allertato dalla Sala Operativa della Port Mobility circa la presenza dei due cani presumibilmente morti all’interno di un’autovettura furgonata parcheggiata in banchina in una posizione assolata nelle ore più calde del pomeriggio.

Purtroppo gli Agenti della volante recatisi immediatamente sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due bestiole, due cuccioloni di cane tipo Corso maschio e femmina di circa 9 mesi appartenenti alla stessa cucciolata come appurato dal personale della ASL veterinaria che, intervenuto su richiesta della Volante, ha constatato il decesso per asfissia dei due cuccioloni.

Il proprietario de cani che si trovava nelle immediate vicinanze della vettura, un cittadino tunisino residente in Italia, verrà deferito alla locale Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali ed è stato sanzionato perché in possesso di patente di guida straniera non convertita.