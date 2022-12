Inaugurato il parco di Albrandi a Santa Marinella, Tidei: "Qui si voleva far sorgere un palazzo" • Terzo Binario News

“Grande giornata di festa perché è stata una vera gioia poter vedere tante famiglie con bambini tornare a godere del nuovo e riqualificato Parco del Rione Alibrandi“.

Lo ha dichiarato il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che ha inaugurato la nuova area giochi polifunzionale, resa finalmente fruibile a tutti gli abitanti della zona.

“Abbiamo sottratto questo parco ad un imprenditore privato che proprio in questo posto avrebbe voluto edificare un palazzo. Noi invece ci siamo impegnati nel reperire fondi necessari e abbiamo scovato un finanziamento che l’ex giunta aveva ottenuto nel 2015 e non aveva mai provveduto a utilizzare.

Con questi soldi è stato possibile procedere alla progettazione e alla successiva riqualificazione di questo spazio che è stato restituito ai cittadini del rione Alibrandi e all’intera collettività .

Mi piace ricordare però che si tratta solo di un altro, l’ennesimo importante traguardo raggiunto da un’ amministrazione che, da oltre quattro anni ormai ha finalizzato tutti i suoi sforzi per cambiare il volto di questa splendida città. Molto è stato fatto ma molto si dovrà e potrà ancora fare in futuro, perché sempre grazie al nostro costante impegno ed stato possibile ottenere fondi del Pnrr , si parla di milioni e milioni di euro che ci permetteranno ora di proseguire anche nello opera di riqualificazione di tutta l’edilizia scolastica costruendo nuovo plesso nel quartiere residenziale di Prato del Mare Altre importanti iniziative come ormai noto riguarderanno l’impiantistica sportiva e altro progetto davvero di grande valenza anche sociale riguarda la costruzione di un nuovissimo centro cottura e di una mensa che sarà realizzata in via della Libertà su quei terreni adiacenti il cortile della Scuola Centro.

Si tratta di una iniziativa come detto, che oltre a portare opportunità occupazionali permetterà anche di aprire una mensa dove potranno consumare un pasto caldo anche le persone e purtroppo sappiamo essere molte, che hanno difficoltà economiche.

Ogni nostra azione seguita, dunque, ad essere improntata ad una seria e responsabile politica di integrazione sociale. oltre che di crescita e sviluppo economico della città. Oggi però è la giornata in cui si deve solo festeggiare la riapertura di un’ area giochi che ricordo era rimasta per quasi trent’anni nel degrado come molti altri edifici o impianti sportivi di Santa Marinella. Anche questo per noi è oggi è motivo di soddisfazione”.

Il sindaco Avv. Pietro Tidei