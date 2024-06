Inaugurato il campo di Bracciano con la Corsa contro la Fame • Terzo Binario News

Oggi 5 e domani 6 giugno è in svolgimento un evento straordinario presso il Campo Sportivo Comunale di Bracciano, organizzato dall’I.C. Bracciano.

Questa manifestazione, intitolata “Corsa contro la Fame”, sta vedendo la partecipazione entusiastica di oltre 800 alunni provenienti dalle scuole primarie e secondarie del nostro territorio.

La “Corsa contro la Fame” è un progetto didattico gratuito e trasversale, promosso dall’organizzazione umanitaria internazionale Azione contro la Fame leader nell’attenzione alla malnutrizione infantile, che ogni anno coinvolge scuole di tutto il mondo per sensibilizzare gli studenti sul tema della malnutrizione e raccogliere fondi per combattere questo grave problema.

L’evento al nostro campo sportivo ha rappresentato l’11ª edizione italiana. Il progetto promosso dall’associazione, lega sport e solidarietà, con l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le loro competenze di Educazione civica, proprio come richiesto dal Ministero.

Oggi sono stati protagonisti della corsa le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. mentre domani sarà il turno delle classi prime della scuola media e delle classi della scuola primaria dell’I.C. Ogni alunno partecipante, cercherà, il giorno della manifestazione, di eseguire, intorno al campo sportivo, i giri di corsa o anche camminando, che ha scommesso di fare, con i propri” sponsor”. L’obiettivo è impegnarsi per riuscire a raccogliere il maggior numero di donazioni.

“Nel mese di Marzo, un esperto dell’associazione ha incontrato i nostri alunni per svolgere l’attività didattica, ricca di esempi concreti, video e testimonianze, con l’obiettivo di coinvolgerli in prima persona e renderli partecipi nella ricerca di soluzioni da mettere in atto: un vero e proprio momento di confronto con gli studenti, nell’ottica di costruire assieme un futuro migliore.” Ha dichiarato il primo collaboratore del dirigente scolastico Rita Orecchioni, che prosegue “L’I.C. Bracciano ringrazia il Sindaco e la Giunta Comunale per aver accolto la richiesta della Scuola dando così la possibilità a più di 800 alunni di diverse età, di prendere parte, con entusiasmo e partecipazione ad un progetto didattico internazionale di educazione alla cittadinanza globale e sostenibilità. L’evento restituisce simbolicamente il campo sportivo alla cittadinanza, a partire proprio dai ragazzi.”

Il sindaco Marco Crocicchi ha espresso soddisfazione: “Oltre ad essere una significativa occasione di incontro e sport per i nostri giovani, l’evento ha segnato l’inaugurazione ufficiale del Campo Sportivo Comunale, tornato fruibile dopo anni di chiusura e dei successivi lavori di ristrutturazione, al termine di un percorso amministrativo denso di ostacoli e di numerose problematiche che hanno purtroppo richiesto molto tempo per la risoluzione. Il fatto che riconsegniamo alla città un luogo di sport e aggregazione è un successo importante, il fatto che il primo evento sia svolto da giovani e giovanissimi per una causa nobile come la lotta alla malnutrizione infantile nel mondo conferma anche che al lavoro tecnico e amministrativo se ne affianca sempre uno di natura politica e culturale: Bracciano si conferma città della pace e dei diritti umani, a partire dalle generazioni più giovani. L’opera ha previsto la realizzazione del manto erboso sintetico al posto del vecchio campo in terra battuta, la creazione di aree accessorie per il pubblico e gli atleti, l’adeguamento delle strutture esistenti e i necessari interventi di completamento su impianti di illuminazione e sui servizi.

Il processo di affidamento della gestione del campo è stato completato con successo attraverso un avviso pubblico, e siamo pronti per la firma della convenzione con l’associazione assegnataria. Questo garantirà una gestione competente e continuativa dell’impianto, permettendo di massimizzare le opportunità sportive per i nostri cittadini.

L’Amministrazione Comunale di Bracciano è orgogliosa di aver restituito alla cittadinanza un altro luogo che sarà centro di aggregazione e sport per tutte le età, con l’impegno di nuovi investimenti, per i quali è stata già presentata richiesta di finanziamento, per interventi sulle parti di impianto che non sono state oggetto di riqualificazione.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito ai lavori, da poco ultimati, necessari per la riapertura, e all’organizzazione dell’evento inaugurale, dimostrando ancora una volta la forza e la coesione della nostra comunità” ha dichiarato il Sindaco.