Inaugurata la nuova aula biblioteca alla Flavioni: progetto della Fondazione Molinari • Terzo Binario News

Presso la Scuola Media Flavioni, si è tenuta un’inaugurazione di grande rilievo alla presenza di illustri ospiti, tra cui la Preside Francesca De Luca, la referente scolastica Silvia De Clementi, il Vice presidente della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus Mario Molinari, la responsabile di progetto Silvia Tamagnini e l’avvocato Piero Messina, Presidente de Il Ponte di Don Egidio Smacchia e partner di progetto.

L’evento ha segnato l’apertura ufficiale della nuova aula biblioteca, un’iniziativa resa possibile grazie al progetto della Fondazione Molinari “Se Leggi Tu…Alza La Voce” in partenariato con Il Ponte di Don Egidio Smacchia.

Finalmente, gli studenti della scuola hanno a disposizione uno spazio dedicato alla lettura, arricchito anche dalla creatività dei ragazzi stessi che hanno partecipato attivamente alla decorazione dell’ambiente.

Uno degli aspetti più significativi di questa nuova aula è l’implicazione diretta degli studenti, che non solo saranno gli utenti finali dello spazio, ma saranno anche coinvolti nella gestione e nella cura della biblioteca.

Già all’ingresso siamo accolti da un tocco artistico, con un disegno realizzato sulla porta di ingresso da una studentessa: una ragazza che, abbracciata a un libro, guarda verso l’orizzonte, mentre quando entri una scritta invita a immergersi nella magia della lettura con le parole “Leggere ti mette le ali”.

Una dichiarazione semplice ma potente, che ricorda a tutti noi il potere trasformativo della lettura.

Finalmente, la Scuola Media Flavioni può vantare uno spazio pensato appositamente per incentivare la lettura tra gli studenti, un luogo dove l’immaginazione può prendere il volo e la conoscenza può essere arricchita.

La promozione della lettura è cruciale in ogni fase della vita e per ogni individuo, indipendentemente dall’età, dal sesso o dalla condizione sociale. È particolarmente importante nell’infanzia, poiché svolge un ruolo fondamentale nel processo di crescita e sviluppo dei bambini. Educare e abituare i più giovani alla lettura fin dai primi anni di scuola è un investimento nel loro futuro e nella loro formazione come cittadini pensanti e consapevoli.

In un’epoca in cui la tecnologia sembra dominare il panorama culturale, è incoraggiante vedere un’iniziativa come questa che mette al centro l’importanza della lettura e del libro come strumenti indispensabili per arricchire la mente e l’anima. La nuova aula biblioteca della Scuola Media Flavioni non è solo un luogo fisico, ma un simbolo tangibile dell’impegno per promuovere la cultura e l’educazione attraverso la lettura.

In conclusione, “Se Leggi Tu…Alza La Voce” non è solo il titolo di un progetto, ma un invito a tutti noi a prendere parte a questa missione di diffondere la cultura della lettura. Che sia nella scuola o nella vita quotidiana, leggere è un gesto di libertà e di arricchimento personale che merita di essere incoraggiato e coltivato.

Il Progetto “Se Leggi Tu…Alza La Voce” si Espande: Nuove Biblioteche per la Comunità

Grazie al progetto “Se Leggi Tu…Alza La Voce”, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura, la cultura e la lettura hanno trovato un nuovo, vibrante rifugio nelle comunità di Civitavecchia. Attraverso un impegno concreto e una visione lungimirante, sono state realizzate diverse biblioteche presso istituzioni chiave della città, promuovendo così l’accesso alla conoscenza e all’immaginazione in ogni angolo della comunità.

L’iniziativa, che ha già visto la creazione di un’aula biblioteca presso la Scuola Media Flavioni, si è ampliata con la realizzazione di altre biblioteche presso la Scuola Elementare Rodari e i due asili nido comunali “Il Giardino di Ginevra” e “I Bambini di Beslan”. Questo ampliamento non solo arricchirà le risorse educative disponibili per gli studenti più giovani, ma contribuirà anche a promuovere una cultura della lettura fin dai primi anni di vita.

L’obiettivo del progetto “Se Leggi Tu…Alza La Voce”, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura, va oltre la semplice disponibilità di libri: si tratta di creare ambienti accoglienti e stimolanti che incoraggino la curiosità e l’amore per la lettura. Ogni biblioteca, infatti, non sarà soltanto uno spazio fisico, ma diventerà un luogo di incontro e di crescita per la comunità, dove i bambini potranno esplorare nuovi mondi attraverso le pagine dei libri.

Non solo istituzioni educative, ma anche la biblioteca comunale di Civitavecchia ha beneficiato dell’attenzione e del sostegno del progetto. Grazie agli sforzi congiunti, la biblioteca comunale è stata implementata e resa sempre più accogliente, fornendo un ampio assortimento di libri per soddisfare i gusti e gli interessi di tutti i cittadini. Non solo, divanetti e sedute per creare un angolo confortevole dove ogni giovedì vengono effettuate le letture per i più piccoli.

Questa iniziativa non è solo un investimento nel presente, ma un lascito per il futuro. Promuovere la lettura sin dall’infanzia è fondamentale per plasmare cittadini consapevoli, critici e creativi. Inoltre, offrire spazi di incontro e di scoperta come le biblioteche è essenziale per favorire la coesione sociale e la partecipazione attiva alla vita culturale della comunità.

“Se Leggi Tu…Alza La Voce” dimostra il potenziale trasformativo della lettura e della cultura nel promuovere lo sviluppo personale e sociale. Investire nelle biblioteche significa investire nel futuro, nella formazione delle nuove generazioni e nella costruzione di una società più consapevole e inclusiva.

Infine, questo progetto rappresenta un esempio tangibile di come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa portare a risultati concreti e duraturi nel campo dell’istruzione e della cultura. Questa iniziativa merita il plauso di tutti coloro che credono nel potere trasformativo della lettura e nella sua capacità di aprire nuovi orizzonti e di accendere menti.