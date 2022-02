In via di ultimazione l'asfaltatura di via Cervia e della Pineta a Fregene - Terzo Binario News

In via di ultimazione i lavori di riasfaltatura di via Cervia e via della Pineta, a Fregene.

Lo fa sapere, in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che spiega: “Sempre nello stesso quadrante sono in fase conclusiva anche i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile, che si fonderà con l’attuale pista che costeggia il lungomare e andrà a collegarsi con viale di Porto costeggiando la pineta monumentale di Fregene, regalando un favoloso spettacolo paesaggistico a chi la percorre”.