In vendita le mura del Cinema Moderno di Cerveteri, gestione blindata fino al 2029 • Terzo Binario News

Il professionista incaricato alla vendita, Isam Rosselli della Toscano Immobiliare di Cerveteri

Le mura del Cinema Moderno di Cerveteri sono in vendita.

La notizia è di pochi minuti fa e a pubblicarla è stato lo stesso agente immobiliare incaricato alla vendita, Isam Rosselli della Toscano Immobiliare di Cerveteri.

Il Cinema, situato in una posizione strategica nei pressi del Centro Storico, è in ottime condizioni e offre ampi spazi facilmente divisibili in due unità grazie ai suoi due ingressi su vie opposte e quattro vetrine fronte strada.

cinema moderno cerveteri

Inoltre, la presenza di ampie e comode zone di parcheggio adiacenti rende l’accesso al locale ancora più agevole per i clienti. La posizione privilegiata dell’immobile lo rende perfetto sia per chi cerca un’ottima resa economica, sia per chi vuole godere del prestigio associato all’attività svolta.

In ogni caso, c’è una speranza per tutti gli appassionati di cinema: la gestione è blindata fino al 2029. Quindi almeno per altri 5 anni, film garantiti a Cerveteri.

Costo delle mura, € 310.000,00

Per info e appuntamenti: 3388739173 0699551103 rm.cerveteri@gruppotoscano.it