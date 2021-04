In preda ai fumi dell’alcol si accende una sigaretta, perde l’equilibrio e precipita dal balcone di un appartamento posto al primo piano.

Il ferito, un 22enne, è stato trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso. L’episodio è accaduto ieri in via Formoso, nella zona dell’Isola Sacra, a Fiumicino.

Sul posto gli agenti del commissariato di zona.

c.b.